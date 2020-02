மாவட்ட செய்திகள்

சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் சாலைமறியல் ; போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Emphasizing the restoration of the road, people road picketing; Traffic impact

சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் சாலைமறியல் ; போக்குவரத்து பாதிப்பு