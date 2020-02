மாவட்ட செய்திகள்

வீரபாண்டி ஆ.ராஜாவுக்கு மீண்டும் பொறுப்பு வழங்க வலியுறுத்தி சேலத்தில் தி.மு.க. தொண்டர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Veerabandi appeals to the DMK in Salem to reassure the Raja Excited because the volunteer tried to fire

வீரபாண்டி ஆ.ராஜாவுக்கு மீண்டும் பொறுப்பு வழங்க வலியுறுத்தி சேலத்தில் தி.மு.க. தொண்டர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு