மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் வடக்கு தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு ரூ.2¼ கோடியில் புதிய கட்டிடம்: தீயணைப்புத்துறை இயக்குனர் ஆய்வு + "||" + New building at Tirupur North fire station Rs.2.5 cr Inspection by Fire Department Director

திருப்பூரில் வடக்கு தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு ரூ.2¼ கோடியில் புதிய கட்டிடம்: தீயணைப்புத்துறை இயக்குனர் ஆய்வு