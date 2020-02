மாவட்ட செய்திகள்

அகழ்வாராய்ச்சி நடக்கும் இடத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்க ஆதிச்சநல்லூரில் பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்ட எதிர்ப்பு + "||" + In aticcanallur By Pokeline Machine Resistance to dig the groove

அகழ்வாராய்ச்சி நடக்கும் இடத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்க ஆதிச்சநல்லூரில் பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்ட எதிர்ப்பு