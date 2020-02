மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார் + "||" + In Kovilpatti Free bicycle for students Presented by Minister Kadambur Raju

கோவில்பட்டியில் மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார்