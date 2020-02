மாவட்ட செய்திகள்

தலைவாசலில், சர்வதேச தரத்தில் கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் + "||" + At the headquarters, the International Veterinary Research Park Edapady Palanisamy is laying the groundwork today

தலைவாசலில், சர்வதேச தரத்தில் கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார்