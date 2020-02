மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 100 யூனிட் வரை பயன்படுத்துவோருக்கு இலவச மின்சாரம் மாநில அரசு திட்டம் + "||" + In Maharashtra Free electricity for those who use up to 100 units

மராட்டியத்தில் 100 யூனிட் வரை பயன்படுத்துவோருக்கு இலவச மின்சாரம் மாநில அரசு திட்டம்