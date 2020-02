மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, கிணற்றில் பாய்ந்த குப்பை அள்ளும் வாகனம்; சிறுவன் பலி - தத்தளித்த தாய் மீட்பு + "||" + Near Kallakurichi, Garbage dump vehicle in the well; Boy killed

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, கிணற்றில் பாய்ந்த குப்பை அள்ளும் வாகனம்; சிறுவன் பலி - தத்தளித்த தாய் மீட்பு