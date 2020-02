மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணம் அருகே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கண்டித்து ஊர்வலம் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு + "||" + Over 500 people march in protest of Citizenship Amendment Act near Kumbakonam

கும்பகோணம் அருகே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கண்டித்து ஊர்வலம் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு