மாவட்ட செய்திகள்

கொல்லத்தில் சோகம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் குளத்தில் மூழ்கி சாவு நாகர்கோவிலை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + The tragedy in Kollam 3 people belonging to the same family drowned in the pond

கொல்லத்தில் சோகம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் குளத்தில் மூழ்கி சாவு நாகர்கோவிலை சேர்ந்தவர்கள்