மாவட்ட செய்திகள்

திருமங்கலம் அருகே, பெட்ரோல்-டீசல் பதுக்கிய கூடாரத்தில் தீ விபத்து - ஒருவர் பலி; 4 பேர் உடல் கருகினர் + "||" + In the gasoline-diesel hiding tent Fire accident - One kills: 4 people The body was scorched

திருமங்கலம் அருகே, பெட்ரோல்-டீசல் பதுக்கிய கூடாரத்தில் தீ விபத்து - ஒருவர் பலி; 4 பேர் உடல் கருகினர்