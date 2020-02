மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம் பகுதியில் நெற்கதிர் அறுவடை பணியில் பெண்கள் எந்திரம் கிடைக்காததால் விவசாயிகள் திண்டாட்டம் + "||" + Farmers' woes due to lack of machinery for paddy harvesting in Kiramangalam area

கீரமங்கலம் பகுதியில் நெற்கதிர் அறுவடை பணியில் பெண்கள் எந்திரம் கிடைக்காததால் விவசாயிகள் திண்டாட்டம்