மாவட்ட செய்திகள்

கண்டலேறு அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்டதன் மூலம் பூண்டி ஏரியின் நீர் மட்டம் 6 டி.எம்.சி.யாக உயர்வு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல்