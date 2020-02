மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி முதல் களியக்காவிளை வரை நாளை மனித சங்கிலி பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரம் வினியோகம் + "||" + Distribution of leaflets to Kanyakumari to Kaliyakkavil

கன்னியாகுமரி முதல் களியக்காவிளை வரை நாளை மனித சங்கிலி பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரம் வினியோகம்