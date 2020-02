மாவட்ட செய்திகள்

சிவமொக்காவில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு சிகிச்சைக்காக பச்சிளம் குழந்தையை 3 மணி நேரத்தில் அழைத்து வந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் பாராட்டுக்கள் குவிகிறது + "||" + From Shivamogga to Bangalore for treatment Baby

சிவமொக்காவில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு சிகிச்சைக்காக பச்சிளம் குழந்தையை 3 மணி நேரத்தில் அழைத்து வந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் பாராட்டுக்கள் குவிகிறது