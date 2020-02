மாவட்ட செய்திகள்

இந்துத்வாவை நிரூபிக்க கட்சியின் கொடியை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் சிவசேனாவுக்கு இல்லை நவநிர்மாண் சேனா மீது உத்தவ் தாக்கரே தாக்கு + "||" + Shiv Sena does not On the Navinirman Sena Uthav Thackeray

இந்துத்வாவை நிரூபிக்க கட்சியின் கொடியை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் சிவசேனாவுக்கு இல்லை நவநிர்மாண் சேனா மீது உத்தவ் தாக்கரே தாக்கு