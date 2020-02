மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - யூனியன் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Action to be taken to supply Cauvery water - Emphasis on Union meeting

காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - யூனியன் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்