வைகையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கு, 5 மாவட்ட கலெக்டர்கள் தலைமையில் கண்காணிப்பு குழு - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + To eliminate occupation in Vaigai, Monitoring Committee headed by 5 District Collectors

