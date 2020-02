மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் குவாரியில் வெடிவைத்தபோது பறந்து வந்த கல் கழுத்தை வெட்டியதில் தொழிலாளி சாவு உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + In Salem When the quarry exploded In cutting the stone neck Worker death relatives struggle

சேலத்தில் குவாரியில் வெடிவைத்தபோது பறந்து வந்த கல் கழுத்தை வெட்டியதில் தொழிலாளி சாவு உறவினர்கள் போராட்டம்