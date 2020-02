மாவட்ட செய்திகள்

2 மணி நேரத்தில் ஹெல்மெட், சீட்பெல்ட் அணியாத 1,579 பேர் மீது வழக்கு + "||" + At 2 hours, Case against 1,579 people for not wearing helmet and seatbelt

2 மணி நேரத்தில் ஹெல்மெட், சீட்பெல்ட் அணியாத 1,579 பேர் மீது வழக்கு