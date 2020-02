மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே ரோட்டில் நிதானமாக நடந்து சென்ற சிறுத்தை நேரில் பார்த்த வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Motorists were shocked when they saw a leopard walking leisurely on the road near Talwadi

