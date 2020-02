மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபையின் கூட்டு கூட்டம் இன்று தொடங்குகிறது: கவர்னர் வஜூபாய்வாலா உரையாற்றுகிறார் பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம் + "||" + Of the Karnataka Assembly The joint meeting begins today Opposition plan to raise issues

கர்நாடக சட்டசபையின் கூட்டு கூட்டம் இன்று தொடங்குகிறது: கவர்னர் வஜூபாய்வாலா உரையாற்றுகிறார் பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம்