மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரியகோவிலில் 1 லட்சம் பக்தர்கள் குவிந்தனர் - பலமணிநேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் + "||" + 1 lakh devotees gathered at Tanjay Periyakovil - waiting for many hours

தஞ்சை பெரியகோவிலில் 1 லட்சம் பக்தர்கள் குவிந்தனர் - பலமணிநேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம்