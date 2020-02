மாவட்ட செய்திகள்

சீனா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து தூத்துக்குடி திரும்பிய 32 பேர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + Continuous monitoring 32 people who returned to Tuticorin From overseas, including China - Collector Sandeep Nanduri Information

