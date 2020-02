மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் கடற்கரைச்சாலையில் சாலையில் நடுவே தடுப்புகள் அமைத்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி + "||" + At Mamallapuram Beach In the middle of the road Because of the barriers erected Motorists Avadi

மாமல்லபுரம் கடற்கரைச்சாலையில் சாலையில் நடுவே தடுப்புகள் அமைத்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி