மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரி ஊராட்சி மன்ற தலைவிக்கு கொலை மிரட்டல் போலீஸ்காரர் மீது பரபரப்பு புகார் + "||" + Demanding the removal of encroachments For the head of the panchayat Threatened to kill

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரி ஊராட்சி மன்ற தலைவிக்கு கொலை மிரட்டல் போலீஸ்காரர் மீது பரபரப்பு புகார்