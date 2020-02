மாவட்ட செய்திகள்

இருளர் இன மக்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு + "||" + For people of darkness Provide a free housing strap Request at the Grievance Day Meeting

