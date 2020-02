மாவட்ட செய்திகள்

கொடுவாய் அருகே, ஒரே இடத்தில் இரு தரப்பினருக்கு அரசு வீட்டுமனைப்பட்டா - குடியேறுவது யார்? என்பதில் குழப்பம் + "||" + Near koduvayi, For both parties in one place The state is a homemaker

கொடுவாய் அருகே, ஒரே இடத்தில் இரு தரப்பினருக்கு அரசு வீட்டுமனைப்பட்டா - குடியேறுவது யார்? என்பதில் குழப்பம்