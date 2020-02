மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சேலம் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு முஸ்லிம்கள் சாலை மறியல்

Muslims protest in front of Salem Collector's Office in protest of the Citizenship Amendment Act

