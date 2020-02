மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக் கொடுத்தால், ஒரு கிலோ அரிசி கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரின் அறிவிப்பால் பிளாஸ்டிக் இல்லாத கிராமமாக மாறி வரும் சிருவா

Give one kg of plastic, one kg of rice

