மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய தாலுகா உருவாக்க வேண்டும் - சட்டசபையில் கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபு கோரிக்கை + "||" + The new Taluk should be created with the headquarters of the Sacrifice - Kalukkurichi Assembly Member Prabhu request

தியாகதுருகத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய தாலுகா உருவாக்க வேண்டும் - சட்டசபையில் கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபு கோரிக்கை