மாவட்ட செய்திகள்

ஆசாரிபள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஜப்பான் நிதி உதவியுடன் ரூ.12 கோடியில் மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்படுகிறது- என்ஜினீயர் குழு ஆய்வு + "||" + Japan financial assistance provides Medical equipment to Asaripallam Government Hospital - Engineer group study

ஆசாரிபள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஜப்பான் நிதி உதவியுடன் ரூ.12 கோடியில் மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்படுகிறது- என்ஜினீயர் குழு ஆய்வு