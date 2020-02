மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே ஆம்னி பஸ்கள் மோதிய விபத்தில் நேபாள சுற்றுலா பயணிகள் 7 பேர் பலி + "||" + Seven Nepalese tourists killed in Omni buses collision near Salem

