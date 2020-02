மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி அருகே, மலையில் இருந்து பாறைகள் உருண்டு விழுந்ததில் தொழிலாளி சாவு + "||" + Near Vikravandi, In rolling rocks falling from the mountain The worker dies

