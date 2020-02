மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளை அருகே பரிதாபம் மின்சாரம் தாக்கி மாணவன் சாவு + "||" + Near Thisayanvilai The student dies of electrocution

திசையன்விளை அருகே பரிதாபம் மின்சாரம் தாக்கி மாணவன் சாவு