மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1½ கோடியில் கட்டப்படும் நரிக்குறவர்களுக்கான பசுமை வீடுகள்; வருவாய் நிர்வாகத்துறை முதன்மை செயலாளர் ஆய்வு + "||" + Rs.1½ crores for the construction of green houses for narikkuravarkal

ரூ.1½ கோடியில் கட்டப்படும் நரிக்குறவர்களுக்கான பசுமை வீடுகள்; வருவாய் நிர்வாகத்துறை முதன்மை செயலாளர் ஆய்வு