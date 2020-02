மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாநகராட்சியில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கணினி வரி வசூல் மையங்கள் செயல்படும் ஆணையாளர் கண்ணன் தகவல் + "||" + In the Nellai Corporation Saturdays and Sundays Computer tax collection centers operate

