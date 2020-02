மாவட்ட செய்திகள்

டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழாவில் சமத்துவ மக்கள் கழக நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் எர்ணாவூர் நாராயணன் பேச்சு + "||" + The multitude must attend Talk by Ernaur Narayanan

