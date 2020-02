மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் ; மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தகவல் + "||" + Basic amenities need to be completed quickly; District Revenue Officer Information

அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் ; மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தகவல்