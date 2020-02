மாவட்ட செய்திகள்

ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் உதவி கலெக்டர் மணிஷ் நாரணவரே வலியுறுத்தல் + "||" + Plastic used only once Avoid it altogether

