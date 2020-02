மாவட்ட செய்திகள்

உணவு கலப்படம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்; அதிகாரி பேச்சு + "||" + To educate the public about food contamination; Official Speech

உணவு கலப்படம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்; அதிகாரி பேச்சு