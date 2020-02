மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா இருக்கும் வரை மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சராக முடியாது தேசிய பொதுச்செயலாளர் முரளிதரராவ் பேச்சு + "||" + MK Stalin cannot be the first minister of the BJP

பா.ஜனதா இருக்கும் வரை மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சராக முடியாது தேசிய பொதுச்செயலாளர் முரளிதரராவ் பேச்சு