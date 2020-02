மாவட்ட செய்திகள்

2 கார்களில் கடத்தி சென்ற ரூ.23.88 லட்சம் கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் 5 பேர் கைது + "||" + 2 cars were kidnapped in Confiscation of counterfeits Five arrested

2 கார்களில் கடத்தி சென்ற ரூ.23.88 லட்சம் கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் 5 பேர் கைது