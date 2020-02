மாவட்ட செய்திகள்

டாக்டர் பயல் தற்கொலை வழக்கில் சிக்கிய 3 பெண் டாக்டர்கள் மேற்படிப்பை தொடர அனுமதி மறுப்பு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Dr Fayal is embroiled in a suicide case 3 female doctors refused permission to proceed High Court orders

டாக்டர் பயல் தற்கொலை வழக்கில் சிக்கிய 3 பெண் டாக்டர்கள் மேற்படிப்பை தொடர அனுமதி மறுப்பு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு