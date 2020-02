மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அனைத்து பள்ளிகளிலும் உடற்கல்வி ஆசிரியர், இயக்குனர் நியமிக்க வேண்டும் + "||" + The Physical Teacher and Director shall be appointed in all schools according to the number of students

