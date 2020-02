மாவட்ட செய்திகள்

பெலகாவியில் ராணுவ வீரர் கொலை வழக்கில் கள்ளக்காதலனுடன், மனைவி கைது - கள்ளத்தொடர்புக்கு இடையூறாக இருந்ததால் தீர்த்துக்கட்டியது அம்பலம் + "||" + Army soldier killed in Belagavi Along with counterfeiters, wife arrested

பெலகாவியில் ராணுவ வீரர் கொலை வழக்கில் கள்ளக்காதலனுடன், மனைவி கைது - கள்ளத்தொடர்புக்கு இடையூறாக இருந்ததால் தீர்த்துக்கட்டியது அம்பலம்