மாசி அமாவாசையையொட்டி சேலத்தில் மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சி ஆடு, கோழிகளை கடித்து பக்தர்கள் ஊர்வலம் + "||" + Devotees rally in Salem on New Year's Eve

