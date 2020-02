மாவட்ட செய்திகள்

கவிமணிக்கு அவர் பிறந்த ஊரில் மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் ; மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாளில் பல்வேறு அமைப்புகள் மனு + "||" + Set the manimandapam to the kavimani; Various organizations petition for the day of people's grievances camp

கவிமணிக்கு அவர் பிறந்த ஊரில் மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் ; மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாளில் பல்வேறு அமைப்புகள் மனு