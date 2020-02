மாவட்ட செய்திகள்

காட்டாங்கொளத்தூர் ஒன்றியத்தில் கிராம சேவை மையத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர பொதுமக்கள் கோரிக்கை சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருகிறது + "||" + In the Kattankolatur Union Village Service Center To bring to use Public demand

