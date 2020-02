மாவட்ட செய்திகள்

பட்டா பெற முயற்சிப்பதாக புகார்: திண்டுக்கல் அரண்மனை குளத்தை மீட்க வேண்டும் இந்து மக்கள் கட்சியினர் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Dindigul Restore the palace pond Hindu People Party Petition to the Collector

பட்டா பெற முயற்சிப்பதாக புகார்: திண்டுக்கல் அரண்மனை குளத்தை மீட்க வேண்டும் இந்து மக்கள் கட்சியினர் கலெக்டரிடம் மனு